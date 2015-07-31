Гранаты, гранатометы и патроны: На блокпосту под Днепропетровском из автобуса изъяли арсенал оружия (фото)

На блокпосту в городе Подгородное под Днепропетровском сотрудники ГАИ изъяли из автобуса гранаты, гранатометы и большое количество патронов.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, автобус «Toyota» остановили на блокпосту для проверки сегодня, 31 июля.

«Во время визуального осмотра автобуса в салоне были обнаружены и изъяты 2 гранаты РГД, 4 гранаты Ф-1, 5 запалов к гранатам, 2 гранатомета РПГ-22, 3 дымовые шашки, 2160 патронов к автомату Калашникова калибра 5.45 мм и 1894 патрона калибра 7.62 мм», - говорится в сообщении милиции.

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Кроме водителя, в автобусе находилось пять пассажиров, которые представились волонтерами. От каких-либо объяснений они отказались.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Днепропетровского районного отдела милиции.

Все изъятые боеприпасы направлены в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при ГУ МВД.

С какой целью хранились и перевозились оружие и боеприпасы, выяснит следствие. Происшествие зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений.