В зоне АТО задержали волонтеров с боеприпасами "для самообороны" (фото)

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в Донецкой области.

"Оружейный арсенал из 10 гранат и около 700 патронов находился в салоне волонтерского микроавтобуса. Одну из гранат изъято из кармана куртки 44-летней женщины, еще один мужчина перевозил боеприпасы в чехле из-под термоса. Основная же часть арсенала была спрятана в полиэтиленовом пакете, сейчас устанавливается, кому из 8 пассажиров он принадлежал", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в автомобиле находилось 8 волонтеров, жителей Полтавской области.

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"Мужчина и женщина, которые перевозили боеприпасы среди личных вещей, объясняют, что нашли гранаты во время последней волонтерской миссии и носили их при себе для самообороны. Правоохранителями изъято 7 ручных гранат, 3 гранаты к подствольному гранатомету, около 700 патронов различного калибра и 2 сигнальные ракеты", - уточнили в милиции.

Подозреваемые находятся в Артемовском горотделе, продолжаются следственно-оперативные действия.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.