В Запорожье избили и похитили руководителя местного "Правого сектора"

Как сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области, о похищении сообщил водитель Тарана.

Согласно сообщению, «27 июля в 10.42 в Орджоникидзевский РО ЗГУ поступило сообщение от службы "102" об обращении мужчины 1957 г. р., который представился водителем руководителя запорожской ячейки "Правого сектора" и сообщил, о том, что когда он подъехал со своим работодателем на ул. Тбилисскую и вышел из машины к ним подошли 8 мужчин, один из них ударил в лицо главу запорожской ячейки «ПС». Затем руководителя запорожской ячейки "ПС" посадили в «джип» цвета хаки, который скрылся с места происшествия в неизвестном направлении».

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По данным ОСО, в этот же день похищенный был обнаружен дома, но на контакт с правоохранителями не пошел - отказался давать показания, а 29 июля сам обратился с заявлением в органы внутренних дел.

«Он заявил о нанесении ему телесных повреждений и о похищении», - сообщили в милиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления предусмотренного ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Ведется следствие.