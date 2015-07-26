Состояние конвоиров, раненых заключенными во время бегства, удовлетворительное - милиция Хмельницкой области

Об этом корреспондент УНИАН сообщил начальник Управления МВД Украины в Хмельницкой области Николай Семенишин.

“Угрозы их жизни нет. Сегодня решается вопрос о перевозке одного бойца на реанимобиле в Винницу”, - добавил Семенишин.

Также он отметил, что в Хмельницкой области продолжаются следственно-розыскные действия по задержанию двух из шести заключенных, которые вчера сбежали во время этапирования из поезда.

Читайте такжеПротив военных, которые допустили побег осужденных во время конвоирования, открыли дело

“Вчера по горячим следам были пойманы четыре из шести заключенных. Это, конечно, результат, но не такой, какой бы хотелось”, - отметил он.

Как сообщил УНИАН, утром 25 июля в Хмельницкой области во время планового этапирования на станции Скибнево совершили побег шестеро осужденных. Заключенные совершили нападение на стражу, ранили двух конвоиров и завладели их табельними пистолетами.

Раненые военнослужащие госпитализированы. Один из них – прапорщик Национальной гвардии – ранен в обе руки, другой – караульный солдат – имеет ранение бедра.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 статьи 393 (побег из-под стражи) и статьей 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.