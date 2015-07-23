СМИ сообщили о пяти погибших в автобусной аварии в Польше (видео)
12:25, 23 июля 2015Общество
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Количество погибших граждан Украины в результате дорожно-транспортного происшествия на востоке Польше возросло до пяти.
Количество раненых составляет 25 человек / egarwolin.pl
Об этом сообщает сайт польского телеканала tvn.
Также указывается, что количество раненых составляет 25 человек.
В настоящее время украинский МИД не подтверждает информацию о пяти погибших.
Как сообщал УНИАН, по информации Посольства Украины в Республике Польша, сегодня в 6.20 по местному времени на трассе на расстоянии 70 км от Варшавы произошло ДТП с участием украинского автобуса, следовавшего по маршруту Долина - Ивано-Франковск - Варшава.
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По предварительной официальной информации, в результате ДТП погибли четверо граждан Украины.
Дело находится на особом контроле консульского отдела посольства.
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