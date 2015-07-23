СБУ задержала штабного офицера, требовавшего взятку за отсрочку от призыва

08:37, 23 июля 2015
Общество
1474 0

Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой Южного региона задержала за взяточничество старшего офицера штаба командования ВМС Вооруженных сил Украины.

REUTERS

Как сообщает пресс-центр СБУ, майор требовал у гражданина Украины неправомерное вознаграждение за отсрочку от призыва в армию.

Читайте такжеВо Львовской области задержали прокурора, который требовал 3 тысячи долларов взяткиСотрудники спецслужбы задержали мужчину во время получения 2 тысяч долларов США.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter