СБУ задержала штабного офицера, требовавшего взятку за отсрочку от призыва

Как сообщает пресс-центр СБУ, майор требовал у гражданина Украины неправомерное вознаграждение за отсрочку от призыва в армию.

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Продолжаются оперативно-следственные действия.