СБУ задержала штабного офицера, требовавшего взятку за отсрочку от призыва
08:37, 23 июля 2015Общество
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Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой Южного региона задержала за взяточничество старшего офицера штаба командования ВМС Вооруженных сил Украины.
REUTERS
Как сообщает пресс-центр СБУ, майор требовал у гражданина Украины неправомерное вознаграждение за отсрочку от призыва в армию.
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Продолжаются оперативно-следственные действия.
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