Во Львовской области задержали прокурора, который вымогал 3 тысяч долларов взятки

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, злоумышленник вымогал от мужчины 3 тыс. долларов за изменение квалификации правонарушения, в котором он подозревался.

Прокурор задержан во время получения части взятки – тысячи долларов.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге заместитель генерального прокурора Украины Олег Залиско проинформировал о проведении спецоперации по задержанию подозреваемого во взяточничестве работника прокуратуры Бродовского района.