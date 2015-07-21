На границах Запорожской области появятся видеокамеры
21:44, 21 июля 2015Общество
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Границы Запорожской область оборудуют камерами видеонаблюдения.
Это позволит охранять область как на суше, так и на море / ТСН
Об этом 21 июля сообщил председатель областной государственной администрации Григорий Самардак, передает НБН.
«Уже в ближайшее время мы будем иметь возможность следить за нашими границами в режиме 24 часа в сутки», – сказал Самардак.
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По его словам, это позволит охранять область как на суше, так и на море.
Отмечается, что область решила закупить 15 современных видеокамер, которые будут использоваться для видеонаблюдения на границах области.
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