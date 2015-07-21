На границах Запорожской области появятся видеокамеры

Об этом 21 июля сообщил председатель областной государственной администрации Григорий Самардак, передает НБН.

«Уже в ближайшее время мы будем иметь возможность следить за нашими границами в режиме 24 часа в сутки», – сказал Самардак.

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По его словам, это позволит охранять область как на суше, так и на море.

Отмечается, что область решила закупить 15 современных видеокамер, которые будут использоваться для видеонаблюдения на границах области.