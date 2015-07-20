Из караула здания Минобороны пропал срочник с автоматом

Как сообщает пресс-служба МВД, при нем был автомат Калашникова "АКСУ" калибра 5.45 мм, снаряженный магазином.

Приметы: на вид 22 года, рост 180 см, был одет в камуфляжную форму военнослужащего песочного цвета.

Читайте такжеВ 2015 году число дезертиров уменьшилось в 100 раз - ГенштабМВД просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: "102"; (048) 779-42-02 (дежурная часть ГУМВД Украины в Одесской области) или в ближайшее отделение милиции.

Предварительно установлено, что солдат совершил правонарушение из-за семейных неурядиц, сообщили УНИАН в Управлении коммуникаций и печати Министерства обороны Украины.