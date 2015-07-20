Из караула здания Минобороны пропал срочник с автоматом
12:29, 20 июля 2015Общество
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19 июля, около 04.30, находясь в карауле по охране Министерства обороны Украины на пр-те Воздухофлотском, 6 Соломенского района Киева, сбежал солдат срочной службы ВС Украины Руслан Яковлев.
Солдат охранял здание Министерства обороны / skyscrapercity.com
Как сообщает пресс-служба МВД, при нем был автомат Калашникова "АКСУ" калибра 5.45 мм, снаряженный магазином.
Приметы: на вид 22 года, рост 180 см, был одет в камуфляжную форму военнослужащего песочного цвета.
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Предварительно установлено, что солдат совершил правонарушение из-за семейных неурядиц, сообщили УНИАН в Управлении коммуникаций и печати Министерства обороны Украины.
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