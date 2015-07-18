Триумфатором Одесского кинофестиваля стала "Песня песен" производства 1+1 Продакшн

Фильм "Песня песен", режиссером и автором сценария которого является Ева Нейман, продюсером - генеральный директор 1+1 медиа Александр Ткаченко, основанный на лирическом произведении еврейского писателя Шолом-Алейхема.

В фильме поэтично показан еврейский городок начала ХХ века, где живут десятилетние Шимек и Бузя. Конечно, она - принцесса, а он - принц. Они живут в соседних дворцах в одном дворе. Шимек начинает осознавать свои истинные чувства к Бузе только через годы, вдали от дома, когда узнает, что она выходит замуж за другого. Именно эта трогательная история принесла команде Евы Нейман и "1+1 Продакшн" два «Золотых Дюка».

«Мне всегда нравился одесский памятник Дюку Ришелье, и я счастлива иметь его миниатюрную копию – статуэтку «Золотого Дюка». Честно говоря, почему-то совершенно не ожидала таких результатов, тем более они прекрасны и тем более я счастлива. Это очень хорошее начало для фильма», - отметила Ева Нейман.

Напомним, 6-й Одесский международный кинофестиваль проходил с 10 по 18 июля 2015 года. Главной его темой стала "женщины в кино". Впервые за шесть лет жюри фестиваля возглавляла женщина - французский режиссер Жанна Лабрюн.