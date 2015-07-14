Чехия примет на лечение группу раненых украинцев

Об этом сообщает пресс-служба посольства Чехии в Украине, передает "ЕвроПравда". Как отмечается, лечение организовано в рамках правительственной программы MEDEVAC, реализуемой Министерством внутренних дел Чехии, в тесном сотрудничестве с отдельными ведомствами министерств иностранных дел, обороны и здравоохранения.

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Согласно информации посольства, раненые вылетели чешским правительственным спецсамолетом во вторник 14 июля 2015 года во второй половине дня из Борисполя.

Их примут на лечение ведущие чешские больницы в Праге и Остраве.

Как отмечается, в феврале и марте 2014 года на лечение в чешских больницах в рамках программы MEDEVAC было направлено 39 украинских граждан, раненых на Майдане Независимости во время Революции Достоинства.