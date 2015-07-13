В Ужгороде прооперировали обоих раненых членов "Правого сектора"

По словам врачей, парню 17 лет, другому 20-22 года, пишет Мукачево.нет.

У первого перелом предплечья, у второго - открытый перелом голени и другие ранения.

Читайте также"Правый сектор" опровергает заявление Геращенко о сложении оружия двумя бойцами ПСЧто касается остальных раненых, то мужчина с черепно-мозговой травмой остается в тяжелом состоянии, прогнозы неутешительные.

Все другие раненые в стабильном состоянии.