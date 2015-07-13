В Ужгороде прооперировали обоих раненых членов "Правого сектора"
09:52, 13 июля 2015Общество
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Ночью двух тяжелораненых бойцов Правого сектора, которых отдали врачам, прооперировали.
Врачи оказали помощь раненым / Фото пресс-службы Минобороны
По словам врачей, парню 17 лет, другому 20-22 года, пишет Мукачево.нет.
У первого перелом предплечья, у второго - открытый перелом голени и другие ранения.
Читайте также"Правый сектор" опровергает заявление Геращенко о сложении оружия двумя бойцами ПСЧто касается остальных раненых, то мужчина с черепно-мозговой травмой остается в тяжелом состоянии, прогнозы неутешительные.
Все другие раненые в стабильном состоянии.
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