Видео вчерашних событий в Мукачево с камер наблюдения

На видео также видно, как началась перестрелка возле "Антареса", кто там был и что проходило внутри двора комплекса, сообщает Мукачево.нет.

Как сообщал УНИАН, 11 июля днем в Мукачево возникла перестрелка. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между «Правым сектором» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.

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