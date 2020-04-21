#ПідтримуюЛікарів: Минздрав призывает приобщиться ко всеукраинской кампании (видео)
14:34, 21 апреля 2020Общество
237 0
В частности, принять участие в акции можно, разместив красную ленту с узелком в профилях в соцсетях.
МИНЗДРАВ призывает приобщиться к всеукраинской кампании #ПідтримуюЛікарів
Министерство здравоохранения призывает приобщиться ко всеукраинской кампании с хэштегом #ПідтримуюЛікарів.
Читайте такжеВ Китае в честь медиков устроили световое шоу (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что принять участие в акции можно, разместив красную ленту с узелком на страницах изданий, в прямых эфирах, профилях в соцсетях или же просто, завязав ее на запястье.
Ранее УНИАН сообщал, как патрульные полицейские Львовщины устроили акцию благодарности медикам.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter