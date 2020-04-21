#ПідтримуюЛікарів: Минздрав призывает приобщиться ко всеукраинской кампании (видео)

В частности, принять участие в акции можно, разместив красную ленту с узелком в профилях в соцсетях.

Министерство здравоохранения призывает приобщиться ко всеукраинской кампании с хэштегом #ПідтримуюЛікарів. Читайте такжеВ Китае в честь медиков устроили световое шоу (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что принять участие в акции можно, разместив красную ленту с узелком на страницах изданий, в прямых эфирах, профилях в соцсетях или же просто, завязав ее на запястье. Ранее УНИАН сообщал, как патрульные полицейские Львовщины устроили акцию благодарности медикам.

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