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#ПідтримуюЛікарів: Минздрав призывает приобщиться ко всеукраинской кампании (видео)

14:34, 21 апреля 2020
Общество
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Читайте такжеВ Китае в честь медиков устроили световое шоу (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что принять участие в акции можно, разместив красную ленту с узелком на страницах изданий, в прямых эфирах, профилях в соцсетях или же просто, завязав ее на запястье.

Ранее УНИАН сообщал, как патрульные полицейские Львовщины устроили акцию благодарности медикам.

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