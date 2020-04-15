В МОН рассказали, когда завершится учебный год в школах

С 12 марта по решению правительства, с целью предотвращения распространения коронавируса в Украине был введен карантин для всех учреждений образования.

Учебный год в школах в этом году завершится не позднее 1 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий во время брифинга по итогам заседания правительства.

"Учебный год в школах закончится в соответствии с действующим законодательством - не позднее 1 июля для всех, кроме выпускников 11-го класса", - сказала Мандзий.

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Как сообщал УНИАН, с 12 марта по решению правительства, с целью предотвращения распространения коронавируса в Украине был введен карантин для всех учебных заведений.

25 марта Кабинет министров ввел на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации и продлил все карантинные ограничения сроком на 30 дней - до 24 апреля.