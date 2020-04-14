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ПЦУ начала изготавливать защитные экраны для медиков

15:41, 14 апреля 2020
Общество
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Епифаний благословил помощь медикам / фото УНИАН

Об этом говорится в сообщении ПЦУ в Facebook.

"По благословению Блаженнейшего митрополита Епифания Управление социального служения Киевской митрополии начало изготовление в Выдубицком монастыре защитных экранов для медицинских работников", - говорится в сообщении.

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Первые защитные экраны священнослужители передали медикам Киевской городской клинической больницы №10, последующие - будут передаваться в другие больницы сразу после изготовления.

В ПЦУ призвали украинцев участвовать в инициативе.

Как сообщал УНИАН, 20 марта священнослужители Православной церкви Украины начали изготовлять антисептики и раздавать их уязвимым группам населения.

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