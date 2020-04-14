ПЦУ начала изготавливать защитные экраны для медиков
Священнослужители Православной церкви Украины начали изготовлять защитные экраны для медицинских работников.
Об этом говорится в сообщении ПЦУ в Facebook.
"По благословению Блаженнейшего митрополита Епифания Управление социального служения Киевской митрополии начало изготовление в Выдубицком монастыре защитных экранов для медицинских работников", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Минздраве объяснили, чем чревато массовое посещение церкви на Пасху
Первые защитные экраны священнослужители передали медикам Киевской городской клинической больницы №10, последующие - будут передаваться в другие больницы сразу после изготовления.
В ПЦУ призвали украинцев участвовать в инициативе.
Как сообщал УНИАН, 20 марта священнослужители Православной церкви Украины начали изготовлять антисептики и раздавать их уязвимым группам населения.