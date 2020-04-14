ПЦУ начала изготавливать защитные экраны для медиков

Первые защитные экраны священнослужители передали медикам Киевской городской клинической больницы №10, последующие - будут передаваться в другие больницы сразу после изготовления.

Священнослужители Православной церкви Украины начали изготовлять защитные экраны для медицинских работников. Об этом говорится в сообщении ПЦУ в Facebook. "По благословению Блаженнейшего митрополита Епифания Управление социального служения Киевской митрополии начало изготовление в Выдубицком монастыре защитных экранов для медицинских работников", - говорится в сообщении. Читайте такжеВ Минздраве объяснили, чем чревато массовое посещение церкви на Пасху Первые защитные экраны священнослужители передали медикам Киевской городской клинической больницы №10, последующие - будут передаваться в другие больницы сразу после изготовления. В ПЦУ призвали украинцев участвовать в инициативе. Как сообщал УНИАН, 20 марта священнослужители Православной церкви Украины начали изготовлять антисептики и раздавать их уязвимым группам населения.

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