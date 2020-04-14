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Карантин в Кривом Роге: музыкант устроил концерт на крыше многоэтажки (видео)

11:23, 14 апреля 2020
Общество
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Алексей Жиронкин - местный ведущий праздников и музыкант / скриншот из видео

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мужчина вышел на крышу многоэтажки с саксофоном и громкоговорителем и начал играть всемирно известный хит Dance Monkey, в котором, к слову, говорится о том, как хорошо быть уличным музыкантом и развлекать толпу.

Игра привлекла внимание жителей соседних домов, они вышли на свои балконы, начали подтанцовывать и аплодировать. В заметке музыкант отметил, что соседи уже сделали ему заказ репертуара на следующий концерт.

Как сообщал УНИАН, по примеру Италии наши музыканты тоже решили развлечь себя и публику, устроив концерт прямо из квартиры в Харькове.

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