Карантин в Кривом Роге: музыкант устроил концерт на крыше многоэтажки (видео)
11:23, 14 апреля 2020Общество
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Мужчина вышел на крышу многоэтажки с саксофоном и громкоговорителем и начал играть всемирно известный хит Dance Monkey.
Алексей Жиронкин - местный ведущий праздников и музыкант / скриншот из видео
Карантинный концерт под открытым небом устроил в Кривом Роге местный ведущий праздников и музыкант Алексей Жиронкин.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Мужчина вышел на крышу многоэтажки с саксофоном и громкоговорителем и начал играть всемирно известный хит Dance Monkey, в котором, к слову, говорится о том, как хорошо быть уличным музыкантом и развлекать толпу.
Игра привлекла внимание жителей соседних домов, они вышли на свои балконы, начали подтанцовывать и аплодировать. В заметке музыкант отметил, что соседи уже сделали ему заказ репертуара на следующий концерт.
В Кривом Роге музыкант и ведущий праздников устроил концерт под открытым небом
Как сообщал УНИАН, по примеру Италии наши музыканты тоже решили развлечь себя и публику, устроив концерт прямо из квартиры в Харькове.
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