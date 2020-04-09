В Харькове музыканты устроили концерт на балконе (видео)

Музыкант сыграл на электрогитаре.

В Украине продолжается карантин. По примеру Италии, наши музыканты тоже решили развлечь себя и публику, устроив концерт прямо из квартиры.

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В сети начали распространяться видео "домашних" концертов. Так, местный харьковский паблик "Брутальный Харьков" опубликовал видео, на котором запечатлена игра одного из городских музыкантов. Как сообщается, ролик снят на пр. Науки. Один из местных жителей решил сыграть на электрогитаре.

Как сообщал УНИАН, ранее группа Metallica начала выкладывать в сети записи концертов для фанатов на карантине.