В Киеве и области объявлено штормовое предупреждение
15:13, 01 июля 2015Общество
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В Киеве и Киевской области во второй половине дня ожидаются грозы.
REUTERS
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на данные Украинского гидрометеорологического центра.
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"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации предупреждает о возникновении опасности, связанной с ухудшением погоды и рекомендует в случае усиления ветра по возможности не выходить на улицу", - говорится в сообщении.
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