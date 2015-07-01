В Киеве и области объявлено штормовое предупреждение

15:13, 01 июля 2015
Общество
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В Киеве и Киевской области во второй половине дня ожидаются грозы.

REUTERS

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на данные Украинского гидрометеорологического центра.

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"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации предупреждает о возникновении опасности, связанной с ухудшением погоды и рекомендует в случае усиления ветра по возможности не выходить на улицу", - говорится в сообщении.

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