В Киеве и области объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на данные Украинского гидрометеорологического центра.

Читайте такжеСиноптики пообещали Украине возвращение жары к концу недели

"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации предупреждает о возникновении опасности, связанной с ухудшением погоды и рекомендует в случае усиления ветра по возможности не выходить на улицу", - говорится в сообщении.