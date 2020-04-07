Михаэль Ткач поздравил евреев Украины с праздником Песах

Руководитель Объединённой еврейской общины Украины Михаэль Ткач поздравляет евреев Украины с праздником Песах 5780.

«Песах — это не просто исторический праздник, ознаменовавший рождение свободного народа. В Мишне сказано: «В каждом поколении человек должен смотреть на себя так, как будто это именно он вышел из Египта».

Не наши далекие предки более пяти тысяч лет назад, а мы, здесь и сейчас.

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Наши мудрецы дают множество обоснованных толкований этой фразе. Одно из ключевых объяснений такое: в эпоху Исхода евреи сделали выбор. Мир Египта и мир Торы — это две совершенные противоположности, основанные на разных ценностях. И, если подумать, то сегодня мы все должны сделать такой же выбор.

Какие вопросы поднимает история Песаха? Рабство и свобода, политика и власть, общество и личность, человеческое достоинство и мораль, обязанности и ответственность. Сегодня эти вопросы не менее актуальны, чем во время Исхода. Каждый раз мы выбираем свой путь, и временами это совсем непросто.

Песах — это ориентир, который каждому может помочь сделать правильный выбор.

Хаг самеах, друзья!»

К Песаху 5780 Объединённая еврейская община Украины бесплатно раздала еврейским общинам и организациям из своего состава (полный состав — по ссылке) 32 000 килограммов мацы. В этом году количество мацы было решено увеличить, чтобы все еврейские общины были обеспечены традиционной пищей на Песах.

Кроме этого, ОЕОУ продолжает отправлять многоразовые маски в еврейские общины в разных областях Украины в период эпидемии коронавируса.

Напомним, что евреи Украины могут получить информационную помощь и психологическую поддержку по вопросам о COVID-19 на Еврейской горячей линии «910», которая доступна по номерам 910 (бесплатно с мобильного) и 0 800 600 910 (бесплатно со стационарного).