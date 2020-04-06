Украинские меценаты собрали 5 миллионов гривень для лечения больных коронавирусом медиков

Такая сумма была собрана только за первые 5 дней существования проекта.

раинские меценаты собрали 5 млн грн на лечение украинских медиков, заразившихся коронавирусной инфекцией.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в телеграмм-канале.

"Украинские бизнесмены присоединились к социальной кампании Минздрава #ПідтримуюЛікарів и запустили платформу, где каждый может помочь украинским медикам, заразившимся при выполнении своих обязанностей коронавирусной инфекцией. За первые 5 дней существования проекта удалось собрать уже 5 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для получения помощи необходимо оставить заявку на сайте helpdoctors.com.ua, подтвердить статус медицинского работника и диагноз COVID-19.

"Сейчас украинские врачи как никогда нуждаются в поддержке и добрых словах. Поблагодарить их за самоотверженную работу - самое малое, что может сделать каждый из нас", - отметили в Минздраве.

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