Статус участника боевых действий получат и добровольцы, которые не входили в состав ВСУ и МВД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге председатель Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Артур Деревянко.

По его словам, в связи с принятыми нормативными актами в 2015 году, «впервые статус участника боевых действий получат и добровольцы, которые отправились на восток по собственному желанию, были в добровольческих батальонах в начале противостояния, еще до вхождения этих батальонов в состав ВСУ и МВД».

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«Статус инвалида войны получат те добровольцы, которые служат в таких формированиях, как Правый сектор или даже волонтеры, которые получили травмы, стали инвалидами вследствие АТО, они имеют право получить статус инвалида войны», - добавил Деревянко.

Также он сообщил, что «отныне гражданским лицам не будет больше предоставляться статус участника боевых действий, а лишь статус участника войны».