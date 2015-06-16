СМИ выяснили новые правила передвижения транспорта в зоне АТО: три этапа проверки и талоны

Об этом говорится в опубликованном во вторник, 16 июня, приказе первого заместителя руководителя Антитеррористического центра при СБУ, сообщает "Апостроф".

Согласно документу, запрет не коснется только нерегулярных перевозок для отдельных организованных групп (беженцев, детей для оздоровления и отдыха и прочее), при наличии соответствующего разрешения Координационного центра при штабе АТО. Более подробной информации о том, кто подпадает под понятие "организованной группы", в приказе не указано.

Также, в соответствии с приказом, усиливается контроль проверки транспорта и физических лиц. Проверка транспорта на въезд и выезд будет проходит в три этапа. В частности, вводятся такие понятия, как блокпосты первого и второго рубежа, на которых будут проверяться документы и транспорт. Для контроля между ними вводится талон, в котором будут указанны данные о количестве пассажиров, а также виде и объеме груза. Талон будет выдаваться и забираться в зависимости от въезда или выезда транспорта.

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Третьим пунктом, где будут проводится проверки, до или после прохождения на одном из блокпостов, вводится контрольный пропуск въезда-выезда (КПВВ). Блокпосты будут работать круглосуточно, без выходных. При этом сотрудники пограничной службы Украины должны вносить данные о физических лицах в электронную систему. Отказать в выезде с неконтролированной территории могут в случае, если "личность не смогла подтвердить цель своего выезда на подконтрольную (Украине, - ред.) территорию".

Для пересечения границы на автомобильном транспорте будут действовать шесть контрольных пунктов въезда-выезда - "Лисичанск", "Зайцево", "Георгиевка", "Бугас", "Гнутово", "Новоайдар". Контрольные пункты на железнодорожных путях будут действовать на станциях "Красный Лиман", "Константиновка", "Переездная", "Волноваха".