Скандал с Сихово: прокуратура хочет обжаловать меру пресечения подозреваемым

В прокуратуре подчеркивают, что просили суд избрать всем подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов, вместо этого двух из них отпустили под личные обязательства.

Прокуратура Киева обжалует решение Печерского райсуда об избрании двум подозреваемым в хулиганстве во время инцидента с советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо мер пресечения в виде личных обязательств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Отмечается, что 13 марта прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании трем лицам, подозреваемым в хулиганских действиях, меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

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По результатам судебных заседаний ходатайство в отношении одного из подозреваемых удовлетворено. В отношении еще двух лиц - суд избрал более мягкие меры, а именно личное обязательство.

«Последние два решения прокуратура обжалует в апелляционном порядке», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 марта во время презентации Национальной платформы примирения и единства в выставочном центре «Парковый» группа лиц устроила ссору, во время которой толкнули советника секретаря СНБО Сивохо.

После совершения правонарушения молодые люди пытались скрыться, однако 15 активных участников доставили в Печерское управление полиции для установления личных данных и предоставления пояснений.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок 4 лет.

13 марта суд избрал меры пресечения подозреваемым: Александру Демидову - в виде круглосуточного домашнего ареста, а Сергею Тамарин и Юрию Капле - в виде личного обязательства.