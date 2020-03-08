В полиции рассказали, как прошли акции в центре Киева 8 марта

По данным правоохранителей, в "Марше женщин" участвовало около 2 тыс. человек, а общественный порядок обеспечивали 500 полицейских и бойцов Нацвардии.

Акции в центре Киева прошли спокойно, столкновений и провокаций допущено не было.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

По словам главы киевской полиции Андрея Крищенко, мероприятия в центре столицы прошли без грубых нарушений.

"Столкновений и провокаций допущено не было, запланированные акции прошли спокойно", - отметил он.

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Крищенко уточнил, что в "Марше женщин" участвовало около 2 тыс. человек, а общественный порядок обеспечивали 500 полицейских и бойцов Нацвардии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 марта, на Михайловской площади в Киеве проходила акция "Марш женщин", участники и участницы акции требовали от депутатов ратифицировать Стамбульскую конвенцию и выступали за гендерное равенство в обществе.

Они прошли по центральным улицам города, скандируя "Бунтуй, люби, права не отдавай!".