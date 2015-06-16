Украинцев за год стало меньше на 155 тысяч – Госстат

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики. Данные приводятся без учета Крыма и зоны АТО.

По сравнению с мартом 2015 года сокращение составило 19,4 тыс. лиц.

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Количество новорожденных в Украине по состоянию на 1 мая текущего года составило 134 563 малыша, что оказалось на 18 тыс. малышей меньше, чем на 1 мая 2014 года.

Согласно прогнозу ООН, при сохранении динамики сокращения населения до 2030 года население Украины может уменьшиться до 39 млн человек.