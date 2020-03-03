Более половины украинцев положительно относятся к ПЦУ - опрос

Вместе с тем, к УПЦ МП положительно относятся лишь 25% опрошенных.

Среди трех крупнейших церквей Украины наилучшее отношение прослеживается к Православной церкви Украины, к которой положительно относятся 60,6% украинцев.

Читайте такжеПравославная церковь призвала праздновать День святого Валентина 12 августа

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 15 по 27 февраля.

«Среди трех крупнейших церквей Украины наилучшее отношение прослеживается в случае Православной церкви Украины, к которой положительно относятся 60,6% украинцев, негативно – 5,4% (баланс положительного-отрицательного отношения составляет +55,2%). Причем, во всех регионах Православная церковь Украины имеет самые высокие показатели отношения; в частности, во всех регионах не менее половины населения положительно относятся к Православной церкви Украины (от 50% на Востоке до 69,6% на Западе; баланс отношение варьирует от +43,4% на Востоке до +67,9% на Западе)», - говорится в результатах.

Как отмечают социологи, далее по этому показателю идет Украинская греко-католическая церковь, к которой положительно относятся 35,2% населения, отрицательно – 6,5% (баланс – +28,7%). Во всех регионах церковь имеет положительный баланс отношения, хотя самое лучшее отношение – на западе (баланс на западе составляет +46,9% против +13-28,4% в других регионах)

В КМИС отмечают, что только в случае Украинской православной церкви Московского патриархата прослеживается отрицательный баланс – -2,2%. К этой церкви 25,7% опрошенных относятся положительно, 28% – отрицательно. Церковь имеет отрицательный баланс на западе (-19,4%), близкий к нулю баланс в центре (-4%) и на востоке (+4%) и положительный баланс на юге (+19,6%) и Донбассе (+20,1%).

Также, среди предстоятелей основных церквей наилучшее отношение прослеживается в случае предстоятеля ПЦУ Епифания: 38,4% положительно относятся к нему, отрицательно – 5,7% (баланс +32,7%). Во всех регионах среди трех предстоятелей Епифаний имеет самые высокие показатели.

К предстоятелю УГКЦ Святославу положительно относятся 27,4% украинцев, негативно – 3,8% (баланс +23,6%). Баланс отношения к главе УГКЦ Святославу во всех регионах положительный, хотя самый высокий показатель – на западе (+40,9%, в то время как в других регионах баланс варьирует в пределах +5,2-20,9%).

К предстоятелю УПЦ МП Онуфрию положительно относятся 20,9% украинцев, негативно – 22,1% (баланс составляет -1,2%). Баланс отношения скорее отрицательный на западе (-12,8%) и в центре (-6,9%) и скорее положительный – на юге (+15,4%), востоке (+10,3%) и Донбассе (+12%,4%).

***С 15 по 27 февраля 2020 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки телефонных номеров (с квотным заданием при отборе респондентов) опрошено 1223 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей ). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн–эффекта) не превышает: 2,9% для показателей близких к 50%, 2,5% — для показателей близких к 25%, 1,9% — для показателей близких к 10%, 1,3% — для показателей близких к 5%, 0,6% — для показателей близких к 1% .