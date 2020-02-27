В Житомирской области закончился карантин для китайских строителей

Ни один из них не заболел, завтра сотрудники приступят к работе.

В Житомирской области закончился карантин для прибывших из Китая работников строительной компании.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николай Суслик.

По его данным, уже завтра, 28 февраля, завершается карантин для 14 прибывших из Китая работников строительной компании.

"Практически завтра истекает срок их изоляции, ни один из них не заболел, после окончания карантина они будут работать под Житомиром в своей кампании", - сказал Суслик.

Он также сообщил, что в марте эта китайская компания ожидает возвращения в Житомирский район еще 30 своих работников, которые тоже будут находиться на карантине.

Ранее в ОГА сообщали о 9 работниках компании, помещенных в карантин.

Как сообщал УНИАН, Китайская компания Sinohydro Corporation Limited (SCL), которая строит объездную дорогу возле Житомира, приняла решение об изоляции девятерых сотрудников, которые вернулись из Китая после празднования Нового года, где зафиксирована вспышка коронавируса.

Указанные китайцы были изолированы в жилых боксах на территории производственной базы, недалеко от Житомира.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

В Украине пока не зафиксировано случаев инфицирования коронавируса.

По данным Минздрава, с начала эпидемии коронавируса COVID-19 смертность составляет около 3%.