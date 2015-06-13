На нефтебазе под Киевом горение не наблюдается - ГСЧС

10:18, 13 июня 2015
Общество
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На месте происшествия в круглосуточном режиме работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации ГСЧС Украины

/ facebook.com/MNS.GOV.UA

По состоянию на 7.00 на территории нефтебазы ООО «Бытремстройматериалы» в пгт Глеваха Васильковского района Киевской области горение не наблюдается. 

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, на месте пожара, который произошел 8 июня, проводятся работы по проливке территории и охлаждению резервуаров. 

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С целью обеспечения безопасности граждан организована охрана и ограничение доступа на территорию нефтебазы силами Национальной гвардии.

На месте происшествия в круглосуточном режиме работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации ГСЧС Украины.

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