На нефтебазе под Киевом горение не наблюдается - ГСЧС

По состоянию на 7.00 на территории нефтебазы ООО «Бытремстройматериалы» в пгт Глеваха Васильковского района Киевской области горение не наблюдается.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, на месте пожара, который произошел 8 июня, проводятся работы по проливке территории и охлаждению резервуаров.

Читайте такжеСгоревшая под Киевом нефтебаза принадлежала экс-министру Ставицкому - СБУ

С целью обеспечения безопасности граждан организована охрана и ограничение доступа на территорию нефтебазы силами Национальной гвардии.

На месте происшествия в круглосуточном режиме работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации ГСЧС Украины.