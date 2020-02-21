Председатель Полтавского облсовета обвинил в протестах в Новых Санжарах власть

Часть депутатов в своих выступлениях осудили действия руководства страны из-за несвоевременного информирования власти Полтавщины о приезде эвакуированных граждан.

Сегодня во время внеочередной сессии Полтавского областного совета его председатель Александр Беленький заявил, что считает причиной беспорядков в Новых Санжарах плохую коммуникацию властей страны и региона.

Как передает корреспондент УНИАН, Беленький назвал события в Новых Санжарах недопустимыми и позорными.

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«Это недопустимо. Однако в чем причина? Не было коммуникаций между властями страны и региона. Местные узнают обо всес не от руководителей региона, которые ничего не знали, а от спикеров МВД. А вы понимаете, что когда месяц с каждой розетки говорили о коронавирусе и люди не знали всю ситуацию, они считали, что вроде там есть больные из Китая», - заявил Беленький.

Заместитель председателя Полтавского облсовета Анатолий Ханко также заявил, что за все в области отвечает председатель ОГА Олег Синегубов и обвинил его в том, что он якобы «проспал ситуацию».

В свою очередь Синегубов сказал, что уехал в Санжары как только узнал о ситуации.

«Я утром вчера узнал о том, что к нам везут эвакуированных. И сразу выехал в Санжары», - заявил председатель ОГА.

Часть депутатов в своих выступлениях осудила действия руководства страны в связи с тем, что чиновники якобы несвоевременно сообщили властям Полтавщины о приезде эвакуированных граждан.

Как сообщал УНИАН, в Новых Санжарах местные жители 20 февраля протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая из-за коронавируса граждан Украины и иностранцев. В течение 14 дней люди будут находиться в медцентре «Новые Санжары» в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

Сотрудники Госпогранслужбы оформили 94 человека, которые прибыли спецрейсом из Китая. На борту самолета 22 члена экипажа и сопроводительный медперсонал, а также 72 пассажира. Среди эвакуированных украинцев семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты.

В 19:50 колонна автобусов с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами мимо людей в Новых Санжарах въехала на территорию санатория.

Протестующие бросали камни в автобус. В одном из автобусов разбили стекло. Люди, которые были в автобусах, в окна показывали в ответ изображения сердец. Всего приехало семь автобусов.

В связи с протестами местных жителей в Новые Санжары вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Он также сообщил, что там будет работать оперативный штаб правительства.

Полиция открыла два уголовных производства по факту массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей в Новых Санжарах. По данным МВД, за медицинской помощью обратились 9 полицейских и один гражданский.

Также вчера вечером министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что 14 дней будет находиться в обсервации вместе с эвакуированными из Китая гражданами.