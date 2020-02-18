Госкино запретило фильм с участием Зеленского

Фильм запретили, вероято, из-за участия в съемках российской актрисы Екатерины Варнавы, которая поддержала оккупацию Крыма.

Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными государственные удостоверения на территории Украины пяти художественных фильмов, один из которых связан с уже действующим президентом Владимиром Зеленским.

Об этом говорится на сайте Госкино.

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Решение принято согласно статье 15 Закона Украины «О кинематографии», а именно приказа Минкультуры, что касается перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Речь о «8 первых свиданий» производства «95 квартала», где Зеленский сыграл одну из главных ролей и был сценаристом. Фильм запретили, вероятно, из-за участия в съемках российской актрисы Екатерины Варнавы, которая поддержала оккупацию Крыма.

Кроме того, в список запрещенных к показу в Украине попали две российские ленты 2017 года «Я так не думаю» и «Стрела», а также «Мачете» с участием американского актера и сторонника политики Кремля Стивена Сигала и «Хулиганы с Тимпельбаха» с Жераром Депардье.

Как сообщал УНИАН, глава Министерства культуры Владимир Бородянский считает, что нужно продолжать запрет на российские социальные сети.