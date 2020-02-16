Календарь событий: День памяти Героев Небесной сотни, сожжение Джордано Бруно, провал Гогена, первые собачьи бега и авиапочта, как "опустили" Плутон, шок Эдисона от своего открытия и прародитель тенниса

17 февраля

Неделя начинается с Дня спонтанного проявления доброты. Это – молодая инициатив международных благотворительных организаций. Праздник ведет свою историю из США, но на сегодня имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений. В этот День во многих странах традиционно проходят благотворительные мероприятия и марафоны, в которых принимают участие известные актеры, общественные и политические деятели. А главное помнить – дари добро, и оно к тебе вернется!

Есть в понедельник и памятные значимые даты. Так, 17 февраля в 1600 году по решению светского суда Джордано Бруно – итальянского монаха-доминиканца, философа-пантеиста и поэта, автора многочисленных трактатов, выдающегося мыслителя эпохи Возрождения - предали сожжению в Риме на площади Цветов. Одно из множества выставленных против него обвинений - учение о бесконечности Вселенной и множестве миров. Филиппо Бруно родился в семье солдата неподалеку от Неаполя в 1548 году. В 1565 году 17-летний Филиппо Бруно поступил в доминиканский монастырь, получив при этом имя Джордано. Изучая науки, сочинения Николая Коперника, Джордано Бруно пришел к умозаключению, что естественнонаучные представления Церкви ошибочны.

Джордано начал публично выступать в диспутах по всей Европе, уличая Церковь в невежестве. По возвращении в Италию в 1592 году Бруно был арестован и заточен в тюрьму. Основой для ареста послужила не столько сама идея о бесконечности Вселенной и множестве миров, сколько сам факт высмеивания основ веры. Восьмилетнее заключение не изменило мировоззрения Джордано, пытки не сломили его веру в правоту своих суждений. Отречению от своих убеждений Джордано Бруно предпочел костер.

Его последними словами были: «Сжечь – не значит опровергнуть». 9 июня 1889 года в Риме был торжественно открыт ему памятник на той самой площади Цветов, где инквизиция предала его казни.

В 1864 году шла Гражданская война в США. Произошло первое в истории успешное боевое применение подводной лодки. В чарльстонской бухте подлодка Конфедерации «Г. Л. Ханли» потопила паровой шлюп Союза «Хаусатоник».

В 1947 году радиостанция «Голос Америки» начала вещание на Советский Союз. В СССР трансляции передатчиков «Голоса Америки» глушились, но многим удавалось настроиться на запретную волну. В советские годы «Голос Америки», наряду с радиостанцией «Свобода», был одним из источников информации о событиях в СССР и мире. Слушатели «голоса» подвергались преследованиям как административным, так и уголовным, они расценивались как «распространители чуждой идеологической пропаганды». Свободно слушать американскую радиостанцию стало возможно с началом перестройки. К примеру, в середине 1980-х годов, по данным исследований, на ее волну настраивались ежедневно около тридцати миллионов советских слушателей.

17 февраля 1983 года – День рождения языка программирования Ада.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День трепета перед Бахусом, Всемирный день человеческого духа и День построения воздушных замков.

Именины у Николая, Андрея, Кирилла, Георгия, Александра, Юрия, Михаила, Алексея, Василия, Анны, Дмитрия, Сергея и Петра.

18 февраля

Во вторник нет официальных международных праздников, но есть памятные даты. К примеру, 18 февраля 1895 года в Париже с треском провалилась выставка-продажа картин Поля Гогена. История следующая: большую часть своей жизнь француз Поль Гоген прожил в бедности, депрессии и болезни. Его работы часто не находили спроса, художник влачил нищенское существование, порвал с семьей, скитался. В течение ряда лет он жил в Бретани, на Панаме и острове Мартиника, в 1888 году вместе с Ван Гогом работал в Арле. Неприятие современного ему общества пробудило у Гогена интерес к традиционному укладу жизни. И вот в 1891 году в Париже была организована выставка картин Гогена, на средства от проданных картин он уехал в Океанию, на остров Таити. Там Гоген очень продуктивно провел время, написав 47 картин. Новая коллекция была выставлена на аукционе в парижском доме Друо. Она как раз и открылась 18 февраля 1895 года. Вопреки ожиданиям, было продано только девять картин и то за небольшую сумму. Все деньги, вырученные на аукционе, ушли на то, чтобы расплатиться с аукционистами. Благодаря средствам, собранным друзьями, он смог вернуться после неудачи в Полинезию. Ему грозили штраф в 1000 франков и заключение в тюрьму за долги, чего он избежал, умерев от сердечного приступа. После смерти Гогена цикл работ, созданных художником на Таити, признали шедевром. Его полотна были уникальны по декоративности цвета, плоскостности и монументальности композиции, обобщенности стилизованного рисунка и оказали влияние на творческие поиски многих художников начала 20 века. В 2015 году полотно Гогена «Nafea Faa Ipoipo» («Когда ты выйдешь замуж»), созданная в 1892 году и находящаяся в собрании живописи швейцарского коллекционера из Базеля Рудольфа Штехелина, была продана за рекордные 300 миллионов долларов. Это самая крупная сумма, вырученная когда-либо за произведение искусства.

В 1911 году в Индии состоялся первый в истории почтовый авиарейс. Пилот Анри Пике доставил 6,5 тысячи писем и 250 открыток из Аллахабада в Нейни, расстояние составило 13 км. Письма были погашены специальным штемпелем с надписью: «First aerial post. U. P. Exhibition. Allahabad. 1911» («Первая воздушная почта. Объединенная национальная выставка. Аллахабад. 1911»). Специальный штемпель аллахабадской авиапочты ставили красной краской, небольшая часть корреспонденции служебного характера получила оттиски черного цвета. Штемпель был изготовлен по заказу правительства Индии почтовым ведомством в городе Алигаре и является уникальным: клише было уничтожено сразу же после окончания полета. На штемпеле изображен силуэт летящего биплана над горами Азии. Проект штемпеля был нарисован инициатором полета Уолтером Уиндхэмом, владельцем автомобильной фирмы, основавшим в 1908 году авиационный клуб. Сумма, вырученная от перевозки авиапочты, была передана гостинице «Оксфорд и Кембридж» на содержание студентов.

В 1913 году Фредерик Содди ввел термин «изотоп». Содди - английский радиохимик, член Лондонского королевского общества, лауреат Нобелевской премии по химии.

В 1930 году американский астроном Клайд Томбо в обсерватории Лоуэлла открыл девятую планету Солнечной системы - Плутон. Право дать название новому небесному телу принадлежало обсерватории Ловелла. Но варианты названия начали поступать со всего мира. Имя «Плутон» первой предложила Венеция Берни, одиннадцатилетняя школьница из Оксфорда. Она интересовалась не только астрономией, но и классической мифологией, и решила, что это имя - древнеримский вариант имени греческого бога подземного царства - подходит для такого, вероятно, темного и холодного мира. Официально объект получил имя 24 марта 1930 года. А спустя 76 лет, в августе 2006 года на проходившей в Праге ассамблее Международного астрономического союза, Плутон лишили статуса планеты Солнечной системы. Он теперь лишь «карликовая планета». После недели обсуждений 2,5 тысячи астрономов, представлявших 75 стран мира, утвердили путем голосования критерии, которым должно соответствовать небесное тело для получения статуса планеты. Согласно новому определению, статус планеты присваивается «небесному телу, которое движется по орбите вокруг Солнца, принадлежащей исключительно данному небесному телу, обладает достаточной массой для образования гравитационного поля, вследствие чего данное небесное тело получает шарообразную форму». После исключения Плутона из числа планет это название закреплено лишь за 8 небесными телами: Меркурием, Венерой, Землей, Марсом, Юпитером, Сатурном, Ураном и Нептуном. Согласно новой классификации, Плутон относится к категории малых планет, или планетоидов.

В 1978 году были проведены первые соревнования по триатлону - Ironman.

В 1979 году впервые за время наблюдений в пустыне Сахара выпал снег.

В 2004 году произошел взрыв железнодорожного состава с опасными грузами под Нишапуром (Иран). Погибли около 300 человек, около пяти сотен были ранены.

Неофициальные праздники - День пельменей, День, когда все понятно без слов и Праздник всех легкомысленных.

Именины у Агафьи, Антона, Феодосия, Василисы, Михаила и Александры.

19 февраля

В среду - Всемирный день защиты морских млекопитающих, или Всемирный день китов. Эта экологическая дата считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих и других живых существ, обитающих в морях и океанах нашей планеты. День был учрежден в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел, введенный Международной китовой комиссией (IWC). Мораторий действует и поныне и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены. В настоящее время промысел китов разрешен исключительно для удовлетворения потребностей коренного населения (так называемый, аборигенный) и изъятие китов в научных целях по специальным разрешениям правительств-членов IWC. Несмотря на то, что мораторий на китовый промысел действует и поныне и добыча китов запрещена законами большинства стран, уничтожение этих животных не прекращается. К тому же человек своей деятельностью, к сожалению, не всегда разумной, уже давно негативно влияет на природу, ее изменяя. Например, большие потери морским млекопитающим наносят рыболовные снасти, а также загрязнение океанов нефтепродуктами из-за расширения географии нефтедобычи на морском шельфе. Моря и океаны Земли были освоены морскими млекопитающими задолго до появления людей. Находки палеонтологов подтверждают существование китов и тюленей 26 млн лет назад. Китообразные (Cetacea) – отряд водных млекопитающих, к которому относятся киты, дельфины и морские свиньи. Киты дышат воздухом при помощи легких, являются теплокровными, кормят детенышей молоком. Синий кит – самое большое существо на Земле, его вес иногда достигает 200 тонн. Киты многое дали людям: китовый ус и спермацет, китовый жир и костную муку. А в последнее время изучением китов серьезно заинтересовались медики. Кит – это прекрасный символ жизни в море, большой и мощный, но в то же время очень беззащитный. И об этом важно помнить.

В 1841 году, выполняя рейс из Ливерпуля в Нью-Йорк, близ Англии потерпел кораблекрушение американский парусник «Govener Fenner». Погибли 122 человека.

19 февраля 1855 года – День рождения синоптической карты. История события такова: директор Парижской обсерватории Урбен Леверье (1811-1877), астроном-теоретик, потрясший весь мир открытием в 1846 году восьмой планеты Солнечной системы Нептуна, представил Парижской академии наук оперативную карту погоды в Европе на интервал времени между 9 и 10 часами утра того же дня. Первая в истории науки синоптическая карта, составленная по погодным данным, присланным в Париж телеграфом из ряда европейских городов, положила начало Всемирной службе погоды. Работа Леверье доказала, что с помощью синоптических карт можно предсказать возникновение природных катаклизмов. На первой карте были нарисованы линии равного давления-изобары, и обнаружилось, что они имеют замкнутую форму и очерчивают области высокого и низкого давления, и именно они формируют погоду. Современная синоптическая карта хоть и сильно отличается от своей прабабушки по насыщенности и наглядности, но суть ее осталась прежней.

В 1878 году американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал фонограф. Это изобретение стало началом эры аудиозаписи. Главная заслуга прибора заключалась в том, что звук, записанный на фольге, можно было воспроизвести. Первые записи представляли собой углубления на поверхности фольги, сделанные движущейся иглой. Фольга размещалась на цилиндре, вращающемся при воспроизведении звука. Стоило устройство 18 долларов.

Публичная демонстрация прибора сразу сделала Эдисона знаменитым. Многим воспроизведение звука показалось волшебством, поэтому некоторые окрестили Эдисона «волшебником из Менло Парк». Сам Эдисон был настолько поражен открытием, что сказал: «Никогда я еще не был так ошеломлен в моей жизни. Я всегда боялся вещей, которые работают с первого раза». Большой заслугой Эдисона следует признать и то, что он догадался увековечить речь великих людей своего времени, разослав первую партию фонографов знаменитостям современности. Эдисон получил в США 1093 патента и около 3 тысяч - в других странах мира. Он также усовершенствовал телеграф, телефон, киноаппаратуру, разработал один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы накаливания. Именно он предложил использовать в начале телефонного разговора слово «алло». В 1928 году награжден высшей наградой США - Золотой медалью Конгресса. Член Национальной академии наук США.

В 1964 году на экраны Франции вышел фильм режиссера Жака Деми «Шербурские зонтики» с Катрин Денев в главной роли.

В 2008 году лидер Кубы Фидель Кастро объявил о своем уходе из большой политики.

Неофициальные праздники - День смешивания разных красок, Международный день перетягивания каната и День орнитолога.

Именины у Анатолия, Варсонофия, Василия, Ивана, Александра, Дорофеи, Кристины, Дмитрия, Иулиана, Максима, Марфы, Марии и Арсения.

20 февраля

В Украине скорбная дата - День памяти Героев Небесной сотни. В этом году - шестая годовщина одной из самых страшных страниц украинской истории: жестоких столкновений в Киеве 18-20 февраля, кульминацией которых стал расстрел безоружных активистов Евромайдана. В результате этих событий погибли более 100 человек, свыше тысячи - получили ранения. Несколько десятков человек пропали без вести. Расследование этого преступления остается незавершенным. Официально День памяти Героев Небесной Сотни был установлен указом президента в 2015 году. Звание Герой Украины присвоили 105 Героям Небесной Сотни посмертно. Трое иностранцев –гражданин Беларуси Михаил Жизневский, Грузии – Зураб Хурция и Давид Кипиани – посмертно награждены орденами Героев Небесной Сотни.

Еще в четверг - Всемирный день социальной справедливости, который был учрежден Генассамблей ООН в 2007 году. Предпосылкой для возникновения этой даты стала всемирная встреча на высшем уровне, которая прошла в Копенгагене в марте 1995 года, и на которой были провозглашены задачи социального развития современного общества.

Есть в четверг и памятные даты. Так, в 395 году в Вифлееме был основан первый в истории женский монастырь.

В 1666 году был основан Монреаль – один из крупнейших канадских городов.

В 1872 году в США был запатентован электрический лифт.

В 1872 году в Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей. Инициаторами его создания были американские художники. Изначально музей не имел ни здания, ни коллекций, ни средств. Первые полотна были куплены на деньги корпорации во главе с Советом опекунов, специально учрежденным для организационной работы создания музея. 20 февраля 1872 года в небольшом здании на Пятой авеню состоялось открытие первой экспозиции картинной галереи. Она включала 100 полотен, купленных в Брюсселе, 74 полотна, приобретенных в Париже и Бельгии. Это были картины итальянских, французских, испанских, голландских, английских, фламандских художников. Позже в Центральном парке было построено трехэтажное здание музея с двенадцатью залами для экспозиций. Здание Метрополитен-музея достраивалось, дополнялось новыми пристройками, и сейчас - это центр архитектурного комплекса. Экспозиции современного Метрополитен-музея - частные коллекции, переданные в дар коллекционерами, пожелавшими внести свой вклад в развитие культуры Америки. А сам музей - один из крупнейших и четвертый по посещаемости художественный музей мира.

В 1940 году на экранах впервые появилась знаменитая мультяшная пара – Том и Джерри. Знаменитый мультсериал был создан мультипликаторами Уильямом Ханной и Джозефом Барберой, позднее создавшими студию Ханна-Барбера. Сюжет большинства серий мультфильма сосредоточен на безуспешных попытках Тома поймать мышонка, а также на увечьях и разрушениях, которые из всего этого следуют. Мультсериал создавался голливудской студией MGM с 1940 года до закрытия мультипликационной студии в 1958 году. В 1961 году MGM продала права на производство мультфильма пражской студии Рембранд Филмс, во главе которой стоял Джин Дейч. Рембрандт Филмс выпустила 13 серий, признанных наихудшими за всю историю мультфильма. В 1963 году производство мультфильма вернулось в Голливуд, в студию Чака Джонса «Сиб-Тауэр 12 Продакшнс» и длилось до 1967 года. Позднее Том и Джерри вновь появились в мультсериале, созданном Ханной-Барберой (1975-1977; 1990-1993) и Фильмэйшен Студиос (1980-1982). Первоначальные мультфильмы Ханны-Барберы периода 1940-1958 годов признаны самыми выдающимися и являются обладателями семи наград кинопремии Оскар.

В 1943 году на кукурузном поле в Мексике начал формироваться вулкан Парикутин.

В 1962 году через 10 месяцев после Юрия Гагарина Джон Гленн первым из американцев совершил полет в космос. На космическом корабле «Френдшип-7» он за четыре часа пятьдесят пять минут трижды облетел Землю.

Неофициальные праздники - День профессионального алкоголика, День леденцовых петушков, Международный день курильщиков трубки и Всемирный день управления информацией.

Именины у Луки, Парфения, Петра, Александра и Алексея.

21 февраля

В пятницу - Международный день родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО17 ноября 1999 года. Дата была выбрана в знак памяти событий, произошедших в Дакке (ныне - столица Бангладеш) 21 февраля 1952 года, когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков страны.

Ежегодно 21 февраля отмечается Всемирный день экскурсовода, учрежденный Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов (WFTGA) с целью повышения информированности широкой общественности о важности и значимости работы экскурсоводов. WFTGA была основана в 1985 году на первой Международной конвенции экскурсоводов, в настоящее время ее членами являются более 2 миллионов человек из более чем 70 стран мира. А сам праздник отмечается с 1990 года. Когда появилась профессия гида, точно сказать нельзя, но очевидно, что она связана с развитием межгосударственных отношений. С тех пор, как люди начали активно путешествовать, посещать разные города и страны, им стало сложно обойтись без помощи профессиональных экскурсоводов.

В 1804 году англичанин Ричард Тревитик впервые публично продемонстрировал самодвижущуюся паровую повозку на рельсах - прототип будущего паровоза.

В 1811 году британский химик Гемфри Дэви сообщил ученому сообществу о свойствах открытого им газа - хлора.

В 1842 году американец Джон Гринау запатентовал швейную машинку.

В 1858 году в Бостоне Эдвин Холмс установил первую в мире электрическую систему защиты от взлома.

В 1878 году в Нью-Хейвене была выпущена первая в мире телефонная книга, включавшая 50 имен.

В 1885 году после 36 лет строительства в столице США торжественно был открыт памятник первому президенту страны, «отцу государства» Джорджу Вашингтону.

В 1907 году произошло одно из крупнейших кораблекрушений XX века: во время шторма потерпел крушение пароход «Берлин», погибли 129 человек.

В 1947 году в США появилась фотокамера «Полароид».

В 1953 году ученые Джеймс Уотсон и Френсис Крик представили структурную модель ДНК - двойную спираль.

Неофициальные праздники – День жизни и День наблюдения за полетом бумеранга.

Именины у Саввы, Макара, Андрея, Сергея, Петра, Александра и Степана.

22 февраля

В субботу «отдыхают» официальные международные праздники. Тем не менее, значимых дат в этот день немало. Так, 22 февраля 1990 года правительство Англии опубликовало «Хартию жертв преступлений». С тех пор во многих странах мира 22 февраля неофициально отмечают День поддержки жертв преступлений - как памятную дату, призванную обратить внимание на проблемы пострадавших от криминальных действий людей.

В 1630 году английские колонисты впервые попробовали попкорн, которым их угостил индеец по имени Кводекуайн.

В 1632 году Галилео Галилей опубликовал свою важнейшую работу - «Диалог о двух главнейших системах мира - птолемеевой и коперниковой», повлиявшую на развитие дальнейшей европейской науки об астрономии.

В 1819 году в Вашингтоне был подписан Договор Адамса-Ониса, согласно которому Флорида перешла от Испании к США: была продана за 5 млн долларов.

В 1920 году в Калифорнии впервые устроили гонки собак за механическим зайцем.

В 1930 году в английском городке Мэнсфилд прошел первый футбольный матч при электрическом освещении.

В 1935 году самолетам было запрещено пролетать над резиденцией президента США – Белым домом.

В 1946 году Зельман Ваксман открыл антибиотик стрептомицин. Ваксман - американский микробиолог и биохимик. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1952 год). При вручении Нобелевской премии Арвид Волгрен из Каролинского института приветствовал Ваксмана как одного из «величайших благодетелей человечества».

В 1983 году американец Алекс Червинский построил пирамиду из 390 монет высотой 4 метра - мировой рекорд.

В 2000 году в Украине была отменена смертная казнь.

Неофициальные праздники - День приманивания хорошего настроения, Всемирный день размышлений и День основателей движения скаутов.

Именины у Геннадия, Иннокентия, Ивана, Петра, Василия и Тихона.

23 февраля

Воскресенье богато на памятные даты. К примеру, в 1874 году 23 февраля английский майор Уолтер Уингфилд запатентовал игру, которую назвал «Sphairistike», ныне известную как теннис. Слово «теннис» предположительно произошло от французского tenez – «вот вам, берите». Кстати, еще у древних греков и римлян была игра, в которой мяч отбивали рукой или палкой. Но прообраз большого тенниса - существовавшая в 13-14 веках в Италии, Франции и Англии игра «джидоко»: в ней прыгающий через сетку мяч отбивали надетыми на руку рукавицей, деревянным щитком или кожаным ремнем. В «джидоко» играли в залах и на площадках под открытым небом. В начале 16 века в игре стали применять ракетки. Кожаные мячи, которыми играли в те времена, были набиты опилками, тряпками, травой. Отскакивать они могли только от твердой поверхности. С появлением резиновых мячей стала возможной игра на траве. В 1872 году был основан первый клуб этой игры на лужайке Лимнгтонского курорта португальцем Хоа Перейра, Фредериком Хейнсом и Уэлсли Томкинсоном. Но офицер британской армии Уолтер Уингфилд в 1873 году разработал образцовый корт для игры в «сферистику». В декабре этого же года выпустил брошюру с правилами игры «Сферистика, или лаун-теннис». А 23 февраля 1874 года Уолтер Уингфилд получил патент на корт. С развитием игры менялись и условия, в которых она проходила, и очень эволюционировала одежда игроков. Только в начале 1930-х годов мужчинам разрешили выступать в коротких брюках, а женщинам – в коротких юбках. При этом Саудовская Аравия, уже более 20 лет ведущая телетрансляции с Уимблдона, до сих пор не показала ни одного матча с участием женщин. А галантные французы, тем не менее, не допускали представительниц прекрасной половины человечества к выступлениям на чемпионате Франции до 1928 года. Сегодня теннис является олимпийским видом спорта и любимой игрой многих известных персон.

В 1893 году немецкий инженер и изобретатель Рудольф Дизель получил патент на дизельную установку.

В 1903 году Куба передала США базу Гуантанамо в вечную аренду.

В 1905 году в Чикаго юрист Поль Перси Харрис основал первый в мире «Клуб Ротари». Сейчас это - международное сообщество. Основная цель - объединение профессионалов и бизнесменов для осуществления гуманитарных проектов, развития высоких этических стандартов в профессиональной сфере.

В 1941 году впервые был получен плутоний.

В 1947 году была основана Международная организация по стандартизации (ISO).

В 1953 году в Англии были амнистированы 14 тысяч дезертиров Второй мировой войны.

23 февраля 1959 года в Страсбурге открылась Первая сессия ЕСПЧ, учрежденного согласно Конвенции о защите прав человека и фундаментальных свобод, выработанной еще в 1950 году Советом Европы. ЕСПЧ состоял из 46 судей, обладавших шестилетним мандатом от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) – международный орган, юрисдикция которого распространяется на все государства-члены Совета Европы (сегодня их 47 государств), ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, и включает все вопросы, относящиеся к толкованию и применению Конвенции, в том числе межгосударственные дела и жалобы отдельных лиц. В настоящее время ЕСПЧ состоит из 47 судей. Они избираются со сроком полномочий девять лет и не могут быть переизбраны. Деятельность высокого Суда по защите норм вышеуказанной Конвенции получила высокую оценку мирового сообщества. Но, как пошутил один из судей, ЕСПЧ «стал жертвой собственного успеха» и после исторических перемен, потрясших Восточную Европу на рубеже 1980-1990-х годов, стал испытывать трудности с рассмотрением растущего потока жалоб. В связи с этим в конце 1998 года суд пришлось значительно реформировать, чтобы радикально повысить «производительность труда». По данным ЕСПЧ на 1 января 2020 года, в реестре Суда суммарно зарегистрировано 59 800 заявлений (на 3500 больше, чем в прошлом году). Примерно 8850 из них, или 14,8%, поданы против Украины. Лишь два государства Совета Европы имеют больше жалоб против них - это Турция (9250) и Россия (15 050 жалоб).

В 1993 году был создан язык программирования Ruby.

Неофициальные праздники - День сражений подушками, Дугжууба (Ритуал очищения) и Международный день собачьего печенья.

Именины у Порфирия, Анны, Валентины, Геннадия, Антона, Василия, Галины, Семена, Петра, Григория, Аркадия, Ивана, Карпа и Германа.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная