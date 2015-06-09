На Житомирщине жители села перекрывали трассу государственного значения

Как сообщила работник сектора связей с общественностью УМВД Украины в Житомирской области Ольга Номерчук, сегодня с 8 до 11:00 на 85 км трассы государственного значения «Васьковичи-Шепетовка» было временно ограничено движение автотранспорта. Около тридцати жителей села Радичи Емильчинского района Житомирской области организовали акцию, выражая недовольство состоянием автодороги Васьковичи-Шепетовка. Чтобы прислушались к их требованиям, люди вне пешеходного перехода частично ограничили движение крупногабаритных грузовиков.

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"Для недопущения грубых нарушений общественного порядка и организации движения транспорта в объезд, на месте происшествия работали сотрудники Емильчинского райотдела УМВД и наряды Госавтоинспекции.

К протестующим приехали также начальник Управления ГАИ Житомирской области Владимир Гриб и в.и.о. руководителя районной милиции Игорь Шишковский. Кроме того, на место проведения акции прибыли представители райгосадминистрации и областной службы автодорог. Представители власти и службы автодорог пообещали местным жителям отремонтировать автодорогу Васьковичи - Шепетовка», - сказала Номерчук.

Акция протеста направлена на привлечение внимания властей, которые, по мнению протестующих, игнорируют интересы граждан, пользующихся дорогой, поскольку трасса, по их мнению. в крайне плохом состоянии. После переговоров с представителями органов местного самоуправления крестьяне закончили акцию. Около 11 часов движение транспорта было полностью восстановлено.

Сейчас трасса разблокирована. По словам Номерчук, пострадавших со стороны протестующих и милиционеров нет.