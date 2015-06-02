Жители Борислава перекрыли дороги с требованиями решить проблемы с водоснабжением

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, люди ходят по пешеходному переходу в центре города и на выезде из Борислава в направлении Трускавца.

От начала года в Бориславе, где проживает 35 тысяч человек, уже несколько раз прекращали подавать воду в дома граждан и все учреждения сроком от недели и до более месяца.

На сегодня жители не имеют воды 10 дней, в чем причина не знают, говорит бориславец Олег Смук. «Нам никто ничего не объясняет, а потому люди уже не знают, в какие двери стучаться», – заявляет Смук.

Читайте такжеВ Трускавце, Дрогобыче и Стебнике вторые сутки нет водыВ Бориславе систематически ломаются насосные станции, «Бориславводоканал» отключают от электроснабжения, а в колодцах вода непригодна для потребления, потому что туда попадают вредные вещества от нефтяного предприятия, - говорят жильцы. Они протестовали и под стенами Львовской областной администрации, и чиновники пообещали им вмешаться в ситуацию.

Также жители Борислава требуют отставки городского председателя Владимира Фирмана, обвиняя его в бездействии. Мэр объясняет, что является заложником ситуации, потому что правительство не выделяет деньги на решение проблемы с водоснабжением в городе.

Акция протеста в Бориславе сегодня предупредительная, продлится час, а дальше жители будут решать, как действовать.