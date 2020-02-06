В космическом агентстве и столичном заводе “Арсенал” проходят обыски

Следственные действия проводятся по делу о растрате государственного имущества.

На территории Государственного космического агентства и государственного предприятия ”завод «Арсенал» проходят обыски.

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Соответствующее сообщение появилось на сайте агентства. Основанием для следственных действий, как утверждается, является расследование по растрате государственного имущества в “Арсенале”.

Отмечается, что агентство тесно сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую документацию.

Примечательно, что накануне, 5 февраля, коллективу Государственного космического агентства представили нового руководителя Владимира Усова.