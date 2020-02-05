Следователи СБУ во время обыска в офисе компании "1+1" изъяли два системных блока с компьютеров

Следователи и журналисты еще находятся в помещение офиса, где проходил обыск.

Следователи Службы безопасности Украины во время обыска в офисе медиа-группы «1+1» по адресу Куреневская, 18, изъяли два системных блока с компьютеров.

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент системные блоки упакованы и опечатаны.

Следователи и журналисты еще находятся в помещение офиса, где проходил обыск.

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Напомним, сегодня сотрудники СБУ устроили обыски в офисе группы "1+1 медиа" на улице Куреневской в Киеве. Там работают журналисты программы "Гроші" и "Секретні матеріали", которые выходят на канале "1+1". Впоследствии также стало известно об обысках в квартирах журналистов Евгения Куксина и Дениса Данько.

В СБУ утверждают, что обыски не связаны с деятельностью телеканала, а осуществляются в отношении конкретных лиц по местам возможного создания и хранения ими аудиофайлов, полученных незаконным способом.

В группе "1+1 медиа" выразили возмущение обысками. Причины обысков у журналистов телеканала неизвестны.