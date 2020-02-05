Киану Ривз в учебнике по истории: Новосад рассказала о "подходе издателей"

Министр образования и науки Украины Анна Новосад раскритиковала фото Киану Ривза в учебнике по истории.

Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что правительство пересмотрит критерии отбора и экспертизы учебников после того, как в один из них для 10 классов попала «фотожаба» с актером Киану Ривзом.

«Мемчик в учебнике вместо оригинальной фотографии — это все, что нужно знать о подходе многих издателей к созданию и верстке учебников», — написала Новосад в Facebook и добавила, что авторы часто нарушают авторское право.

«К сожалению, я еще не видела у нас ни одного учебника без ляпов, где уважается авторство всех визуальных материалов (и не только визуальных), а подход к изложению информации логический и способствует лучшему обучению», — утверждает министр.

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По ее словам, сейчас правительство реорганизует Институт модернизации содержания образования. Именно он проводит последние экспертизы учебников.

Также Украинский институт развития планирует провести первую пилотную экспертизу осенью 2020 года. Она будет касаться всех учебников для 4-х классов.

Как сообщал УНИАН, в учебнике всемирной истории за 10 класс обнаружили известный мем с Киану Ривзом, которым заменили известную фотографию " Обед на небоскребе 1932 года.