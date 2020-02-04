В Раде открыли выставку, посвященную защите детей от сексуального насилия в Интернете (фото)
В Верховной Раде открыли выставку с экспонатами, на которых изображены реальные переписки детей с преступниками, которые заставляли их отправлять интимные фото и вступать с ними во «взрослое» онлайн-общение.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
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Отмечают, что главная задача выставки — добиться криминализации хранения и просмотра материалов, изображающих сексуальное насилие над детьми, разработать упрощенный механизм блокировки и удаления таких материалов хостерами и Интернет-провайдерами.
«Узнать, как уберечь детей в онлайне от вредных материалов, кибербулинга, суицидальных Интернет-союзов, сексуального насилия, можно уже сегодня», — сообщают в ведомстве.
Экспозиция продлится до 7 февраля 2020 года в кулуарах 2 этажа Верховной Рады.
Напомним, с начала 2020 года по фактам насилия над детьми, что повлекло их смерть, уже открыли 259 уголовных производств.