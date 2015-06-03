Завтра на Украину налетят ливни с градом и грозами
В четверг, 4 июня, дождливый атмосферный фронт охватит запад, север и часть центральных областей Украины.
Ожидаются грозовые дожди, возможны сильные порывы ветра, град. Температура воздуха в северных и западных областях снизится до 20-26 градусов тепла, на остальной территории ожидается 25-30 градусов тепла. Об этом сообщает «Оpogode».
В западной части пройдут грозовые дожди, возможны сильные порывы ветра, град. Температура воздуха ночью 10-16 градусов тепла, днем 20-25 градусов тепла.
В северных областях - грозовые дожди, местами град. Температура воздуха ночью 12-17 градусов тепла, днем 20-26 градусов тепла.
В центральной частидожди и грозы пройдут в Винницкой области, на остальной территории осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 13-18 градусов тепла, днем 17-25 градусов тепла.
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В восточных областях дожди и грозы, в Харьковской области возможны сильные ливни, град. Температура воздуха ночью 13-18 тепла, днем 25-30, на Винничине 21-26 градусов тепла.
В южной части преимущественно без осадков, лишь в Крыму, а днем местами в Одесской области, пройдут грозовые дожди, возможен град. Температура воздуха ночью 13-18 тепла, днем 25-30 градусов тепла.
В Киеве ожидаются грозовые дожди, при грозах возможны сильные порывы ветра, град. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем 22-25 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается западный, 5-12 м/с.