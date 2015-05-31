Спецслужбы задержали человека, планировавшего совершить теракт в Киеве

Об этом сообщил в ходе брифинга спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Читайте такжеСБУ предотвратила теракт в Мариуполе, обнаружив тайник боевиков с бомбами (фото)«По замыслу российских кураторов (задержанного - УНИАН), террористический акт должен был дестабилизировать ситуацию в столице Украины и спровоцировать массовые беспорядки, - сказал Мотузяник. – Оперативники установили личность террориста. Задержанный с мая по июль 2014 года возглавлял так называемое «следственное подразделение» незаконного вооруженного формирования боевиков под названием «Леший», действовавшее в Луганской области. Он непосредственно вел допросы и пытал украинских военнослужащих и мирных проукраинских активистов. Террорист участвовал в диверсионных действиях и операциях против сил АТО. После этого он был переориентирован российскими спецслужбами для организации террористических актов в мирных городах».

Кроме того, Александр Мотузяник сообщил, что вчера в Днепропетровске оперативники задержали 4 злоумышленников, которые готовили нападения на волонтеров и членов добровольческих батальонов и планировали теракт в Днепропетровске. «В результате обыска квартиры террористов у них было изъято 5 гранат, огнестрельное оружие с боеприпасами, средства связи, компьютерная техника, что подтверждает преступную деятельность задержанных», - сообщил Александр Мотузяник.