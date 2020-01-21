Стало известно имя сотрудника УГО, который застрелился в Центризбиркоме (видео)

Под конец рабочего дня парень выстрелил в голову из табельного оружия прямо в холле ЦИК.

Застреленным сотрудником Управления государственной охраны оказался 25-летний Ярослав Розумняк.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, он дежурил в Центральной избирательной комиссии. Под конец рабочего дня парень выстрелил в голову из табельного оружия прямо в холле ЦИК. Коллеги сразу вызвали скорую, но спасти жизнь не удалось.

Как сообщал УНИАН, по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура Киевского гарнизона.