Стало известно имя сотрудника УГО, который застрелился в Центризбиркоме (видео)
13:27, 21 января 2020Общество
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Под конец рабочего дня парень выстрелил в голову из табельного оружия прямо в холле ЦИК.
Застреленным сотрудником УГО оказался 25-летний Ярослав Розумняк
Застреленным сотрудником Управления государственной охраны оказался 25-летний Ярослав Розумняк.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как сообщается, он дежурил в Центральной избирательной комиссии. Под конец рабочего дня парень выстрелил в голову из табельного оружия прямо в холле ЦИК. Коллеги сразу вызвали скорую, но спасти жизнь не удалось.
Как сообщал УНИАН, по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура Киевского гарнизона.
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