На Закарпатье люди заблокировали дорогу, требуя ее отремонтировать (видео)
10:55, 21 января 2020Общество
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В результате акции протеста образовались километровые пробки.
Люди блокировали дорогу "Рогатин – Хуст" с требованием отремонтировать разбитый автодороги
На Закарпатье возмущенные местные жители заблокировали дорогу «Рогатин – Хуст».
Читайте такжеНа Харьковщине учителя блокировали дорогу в знак протеста против закрытия двух школ (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что в результате акции протеста образовались километровые пробки.
Пять часов около двух сотен людей ходили по пешеходному переходу туда-сюда с требованием отремонтировать автодорогу, которая соединяет отдаленные села Хустского района. По словам протестующих, даже ямочный ремонт здесь не проводили тридцать лет.
Ранее УНИАН сообщал, как жители Днепра перекрывали дорогу из-за подорожания отопления вдвое.
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