На Закарпатье люди заблокировали дорогу, требуя ее отремонтировать (видео)

В результате акции протеста образовались километровые пробки.

На Закарпатье возмущенные местные жители заблокировали дорогу «Рогатин – Хуст».

Читайте такжеНа Харьковщине учителя блокировали дорогу в знак протеста против закрытия двух школ (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что в результате акции протеста образовались километровые пробки.

Пять часов около двух сотен людей ходили по пешеходному переходу туда-сюда с требованием отремонтировать автодорогу, которая соединяет отдаленные села Хустского района. По словам протестующих, даже ямочный ремонт здесь не проводили тридцать лет.

Ранее УНИАН сообщал, как жители Днепра перекрывали дорогу из-за подорожания отопления вдвое.