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На Закарпатье люди заблокировали дорогу, требуя ее отремонтировать (видео)

10:55, 21 января 2020
Общество
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Читайте такжеНа Харьковщине учителя блокировали дорогу в знак протеста против закрытия двух школ (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что в результате акции протеста образовались километровые пробки.

Пять часов около двух сотен людей ходили по пешеходному переходу туда-сюда с требованием отремонтировать автодорогу, которая соединяет отдаленные села Хустского района. По словам протестующих, даже ямочный ремонт здесь не проводили тридцать лет.

Ранее УНИАН сообщал, как жители Днепра перекрывали дорогу из-за подорожания отопления вдвое.

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