50% украинцев не готовы к протестам – опрос

В декабре 2019 года в акциях протеста готовы участвовать 48% взрослых жителей Украины.

По данным опроса Киевского международного института социологии, 49% украинцев заявляют, что не готовы участвовать в любых акциях массового протеста.

Об этом свидетельствуют данные исследования КМИС с 1 по 12 декабря 2019 года, пишет Украинская правда.

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"В декабре 2019 года в акциях протеста готовы участвовать 48% взрослых жителей Украины. Уровень вырос по сравнению с 2018 годом (44%)...

Готовность населения принять участие в санкционированных митингах и демонстрациях практически не изменилась и составляет 11%, а в несанкционированных митингах и демонстрациях даже несколько уменьшилась (с 4% до 2%).

Наибольшее количество людей, которые по-прежнему готовы прибегнуть к таким формам социального протеста как участие в избирательной компании (34%), сбор подписей под коллективными воззваниями (16%), санкционированные митинги и демонстрации (11%)".

Отмечается, что по сравнению с предыдущими годами готовность к участию в акциях социального протеста сначала выросла с 43% в декабре 2014 года до 49% в декабре 2016 года, а затем снизилась до 40% в декабре 2017 года, и в последние 2 года растет (44% в 2018 и 48% в 2019 году.).

Отмечается, что этот рост связано преимущественно с ростом готовности принять участие в выборах.

В институте социологии также пояснили, что для исследования использовали заимствованный из некоторых международных проектов перечень форм протеста, в частности "участие в избирательных компаниях": "Мы оставили участие в выборах в перечне форм протеста для возможности сравнения с другими как украинскими, так и международным исследованиями".

КМИС проводил опрос с 1 по 12 декабря 2019 года. Методом личного интервью были опрошены 2043 респондентов в возрасте от 18 лет. Исследование не проводилось в АР Крым и на территориях Луганской и Донецкой областей, которые не контролируются Украиной.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает: 3.3% для показателей, близких к 50%, 2.8% для показателей, близких к 25%, 2.0% - для показателей, близких к 10%, 1.4% - для показателей, близких к 5%.