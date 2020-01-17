В аэропорту "Запорожье" проходят обыски

В горсовете отметили, что обыски проводятся в рамках дела, начатого еще в 2015 году, и касаются действий тогдашнего руководства предприятия.

Сотрудники управления Службы безопасности Украины в Запорожской области сегодня проводят обыски на территории международного аэропорта «Запорожье».

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Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Запорожского городского совета.

Как отметил директор департамента правового обеспечения горсовета Валерий Зломинога, решение о проведении обыска еще в декабре прошлого года дал Октябрьский районный суд в рамках уголовного дела, которое было открыто в 2015 году.

«Уголовное дело, в рамках которого проводятся обыски в аэропорту, было возбуждено еще в 2015 году и касается действий тогдашнего руководства предприятия. Однако это дело вызывает больше вопросов, чем ответов. Так, дело было возбуждено еще в 2015 году относительно событий, которые имеют место в 2017 году. Где логика? Правильно, ее нет. Как можно возбудить дело в отношении событий, которых еще не было? Более того, разрешение на обыски было дано еще в декабре прошлого года. Поэтому это не было неожиданностью», - сообщил он.

Зломинога отметил, что обыск проходит без нарушений и злоупотреблений.