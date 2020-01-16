В Киеве обновленные пешеходные мосты над проспектами Курбаса и Гузара будут крытыми и с лифтами

Надземные переходы будут оборудованы лифтами и иметь закрытые галереи с окнами для вентиляции.

В Киеве обновленные пешеходные мосты над проспектами Леся Курбаса и Любомира Гузара будут крытыми.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на генерального директора КК «Киевавтодор» Александра Густелева.

Как отмечается, ремонтные работы продолжаются на обоих мостах с первых дней января.

«Чтобы повысить комфорт, надземные переходы будут иметь закрыты галереи. Это гарантирует защиту от осадков, ветра. Также конструкция сделает невозможным попадание посторонних предметов на проезжую часть и трамвайное полотно. Для вентиляции предусмотрены окна. Будет смонтировано LED-освещение», - сообщили в КГГА.

По информации Густелева, на мосту над проспектом Леся Курбаса установлено большинство стеклопакетов пешеходной галереи. На завершающем этапе устройства кровли, смонтировано 90% металлоконструкций лестниц, продолжается монтаж металлоконструкций лифтовых башен. За несколько недель начнется остекление конструкций вокруг лестницы.

«На пешеходном мосту на пересечении просп. Любомира Гузара и ул. Василенко начинаем установление прогона на постоянные опоры. Вскоре будем монтировать металлоконструкции лестницы», - отметил Густелев.

Он добавил, что оба моста будут иметь лифты, а пол зальют специальным антискользящим покрытием MC-Floor Topspeed (Германия).

Как напомнили в КГГА, мосты построены в начале 80-х годов и до сих пор их капитально не ремонтировали.