В ОГП предлагают увеличить норму площади в камере СИЗО до 4 квадратных метров на человека

В Офисе генпрокурора инициируют изменения в законодательство относительно исполнения уголовных наказаний.

В Офисе генерального прокурора предлагают увеличить норму площади в камере СИЗО для одного взятого под стражу лица.

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Как сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора, председатель ведомства Руслан Рябошапка обратился к министру юстиции Денису Малюске с предложением пересмотреть ряд нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность учреждений исполнения наказаний и предварительного заключения.

«Указанные документы не соответствуют европейским нормам и не учитывают практику Европейского суда по правам человека», - подчеркивается в сообщении.

Так, в Офисе генпрокурора предлагают увеличить норму площади для заключенных под стражу с 2,5 кв. м на человека до 4 кв. м.

«Кроме того, необходимо обратить внимание на проблему исполнения судебных решений, по которым назначено наказание в виде ареста или лишения свободы лицам, которые на момент вступления решения суда в законную силу не состояли под стражей. Так, за несколько последних лет в государстве своевременно не исполнено более 800 приговоров судов в отношении 838 человек», - говорится в сообщении.

Среди прочего в Офисе генпрокурора считают, что требует решения вопрос обеспечения соблюдения прав осужденных на труд и его надлежащей оплаты.

Также в Офисе генпрокурора считают, что план реформирования пенитенциарной системы необходимо привести в соответствие с международными стандартами перечня прав заключенных и гарантий их защиты.