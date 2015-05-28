Ученые показали, как будут выглядеть города через 100 лет (фото)
20:58, 28 мая 2015Общество
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Ведущие инженеры и архитекторы Британии показали, как будут выглядеть города через 100 лет.
На крышах домов будут пастись коровы / CNN
Исследователи прогнозируют, что технологический прогресс позволит строить подводные здания, а также многоуровневые и супервысокие небоскребы.
CNN
Об этом сообщает CNN.
Кроме того, увеличение населения планеты будет способствовать использованию, как подземного пространства, так и крыш высоток для различных целей.
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В частности, эксперты утверждают, что уже через 100 лет на крышах небоскребов будут пастись коровы, а также появятся фермы.
CNN
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