Ученые показали, как будут выглядеть города через 100 лет (фото)

Исследователи прогнозируют, что технологический прогресс позволит строить подводные здания, а также многоуровневые и супервысокие небоскребы.

Об этом сообщает CNN.

Кроме того, увеличение населения планеты будет способствовать использованию, как подземного пространства, так и крыш высоток для различных целей.

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В частности, эксперты утверждают, что уже через 100 лет на крышах небоскребов будут пастись коровы, а также появятся фермы.