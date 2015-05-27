В Харькове с июня цены на проезд в трамваях и троллейбусах повысят до 2,5 гривень

В Харькове с 1 июня стоимость проезда в наземном электротранспорте (трамваи и троллейбусы) возрастет на 0,5 грн – до 2,5 грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на директора Департамента экономики и коммунального имущества - заместителя городского головы Михаила Фатеева, соответствующее решение сегодня, 27 мая, было принято на заседании исполнительного комитета.

По его сведениям, за период с момента введения действующих тарифов на перевозки пассажиров (23 мая 2013 года) произошел рост составляющих себестоимости предоставления услуг. Так, стоимость электроэнергии выросла на 73%, смазочных материалов - от 30% до 160%, материалов и запчастей для технического обслуживания и ремонта подвижного состава - от 23% до 432%, уровень минимальной заработной платы - на 7%.

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«Неудовлетворительное финансовое состояние предприятий не позволяет своевременно выплачивать зарплату работникам, вовремя ремонтировать и обновлять подвижной состав, трамвайные пути, контактные сети, что ставит под угрозу осуществление безопасных перевозок пассажиров в городе. В этой ситуации возникла необходимость привести действующий тариф в соответствие с экономически обоснованными затратами. Сначала коммунальные предприятия, осуществляющие перевозки в наземном электрическом транспорте, просили установить тариф на уровне 3 грн, но во время аналитической и расчетной работы тариф был приведен к минимальному уровню, что обеспечивает работоспособность предприятий и минимальные социальные гарантии работников этих предприятий», - отметил Фатеев.

По его словам, Харьковское областное отделение Антимонопольного комитета Украины не высказало претензий по поводу введения нового тарифа.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 января 2015 года в городе насчитывается 224 троллейбуса и 249 трамваев, кроме того 20 трамвайных вагонов взято в аренду. Из них отработали свой амортизационный срок 60 троллейбусов (26,8%) и 245 трамваев (98,4%). Средний возраст троллейбусов составляет более 10 лет, трамвайных вагонов - более 28 лет. По итогам 1 квартала этого года, от деятельности по перевозке пассажиров коммунальные предприятия понесли убытки на сумму свыше 26 млн грн.