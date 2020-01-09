В "Укроборонпроме" назначили новых гендиректоров трех предприятий

Назначение состоялось по результатам открытого отбора.

По результатам открытого отбора на трех предприятиях государственного концерна «Укроборонпром» назначили генеральных директоров.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Читайте такжеВ «Укроборонпроме» официально подтвердили назначение Найема заместителем гендиректора концернаВ частности, новые руководители назначены на Заводе имени Малышева – Василий Крилас, Заводе 410 Гражданской Авиации – Алексей Попов, а также в компании «Укрспецэкспорт» – Вадим Ноздря.

«По окончанию отбора все новые руководители добровольно прошли исследование на полиграфе», – говорится в сообщении.

В «Укроборонпроме» напомнили, что провели открытый отбор на должности руководителей восьми предприятий, входящих в состав концерна. Всего на руководящие должности восьми предприятий подались 350 кандидатов.

Ранее УНИАН сообщал, что генеральный прокурор Рябошапка изменил группы прокуроров в уголовных процессах в отношении хищений в «Укроборонпроме».