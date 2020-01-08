Плановое техобслуживание разбившийся в Иране самолет прошел 6 января 2020 года - МАУ

Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG 2016 года выпуска, был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна.

Последнее плановое техническое обслуживание самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который разбился в Иране, прошел 6 января 2020 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент МАУ Евгений Дыхне во время брифинга в аэропорту "Борисполь". "6 января проводилось плановое техническое обслуживание перед вылетом", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране потерпел крушение самолет МАУ, пассажиры и экипаж погибли.

По данным пресс-службы авиакомпании МАУ, самолет при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран-Киев исчез с радаров через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана. Воздушное судно вылетело из аэропорта Тегерана в 6.10 по местному иранскому времени.

"По предварительным данным, на борту самолета было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На данный момент сотрудники авиакомпании выясняют точное количество пассажиров на борту", - сказано в сообщении.

В МАУ добавили, что списки пассажиров будут размещены на веб-сайте авиакомпании после окончательного подтверждения их пребывания на борту воздушного судна.

"Авиакомпания выражает искренние соболезнования семьям пострадавших в результате авиакатастрофы и делать все возможное для оказания поддержки родственникам и близким пострадавших. Начиная с сегодняшнего дня, авиакомпания МАУ приняла решение о приостановке выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок", - сказано в сообщении.

По состоянию на 9.30 МАУ в тесном сотрудничестве с авиационными властями делает все возможное для выяснения причин авиационного происшествия, параллельно авиакомпания связывается с родственниками пассажиров, оказывая посильную помощь в сложившейся ситуации.

По данным пресс-службы, рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG 2016 года производства, был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна.